На Олимпийские игры в Пхенчхан отправятся 28 белорусских спортсменов в 6-ти видах спорта

24 Января 2018 12:01

Сегодня в Национальном комитете Беларуси озвучили состав сборной нашей страны в Корее. Самое внушительное представительство в биатлоне - 10 атлетов. Фристайл представлен шестью спортсменами. Семеро - лыжные гонки, конькобежный спорт - двое, шорт-трек - один атлет, горнолыжный спорт - двое.

Также была представлена экипировка нашей сборной. Главной особенностью стала уникальность белорусских традиций. В коллекции отражено наследие прошлого. Опыт исторических традиций, а также орнамент государственного флага Беларуси. Комплекты предназначены для участия в открытии и закрытии Олимпиады, церемониях награждения, тренировок и досуга.

Как отметил шеф белорусской миссии в Пхенчхане, замминистра спорта Александр Барауля, последние результаты белорусских спортсменов внушают оптимизм перед Олимпиадой. Передовая группа делегации из четырех человек вылетает из Минска 27 января. А 1 февраля открывается олимпийская деревня, и шефу миссии предстоит решить на месте вопросы организации штаба, осмотреть жилые помещения и медицинский блок. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего будет разыграно 102 комплекта наград в семи видах спорта по 15 дисциплинам.