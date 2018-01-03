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На молодежном чемпионате мира сборная Беларуси проведет второй матч против Дании
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4 Января 2018 19:19

На молодежном чемпионате мира сборная Беларуси проведет второй матч против Дании

Отступать некуда - нужна только победа. На молодежном чемпионате мира сборная Беларуси проведет второй матч против Дании за сохранение прописки в элитном дивизионе. В первой встрече наши ребята лидировали, но на последних минутах пропустили две шайбы и уступили. Начало прямой трансляции матча из американского Баффало в 20:05 на "Беларусь 5".

  

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