На "Чижовка-Арене" стартует Рождественский турнир на приз Президента Беларуси

4 Января 2018 12:02

Полчаса остается до старта Рождественского турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Это 14-е первенство. Первыми лед "Чижовка-Арены" опробуют сборные Китая и Швейцарии. Всего же до конца недели сразятся 8 команд.

На прямую связь с горячего льда выходит наш корреспондент Кристина Камыш.

Игроки готовы. Сейчас завершается раскатка перед матчем. Некоторые из хоккеистов уже отправились в раздевалку приводить в порядок амуницию, настраиваться на победу. И уже в 12:30 состоится стартовое вбрасывание. На малой арене сыграют команды Китая и Швейцарии. Примечательно, что сборная из Китая дебютирует на Рождественском турнире.

Ван Шуа, игрок команды Китая по хоккею: "Наша команда очень ждет хороших матчей. Но также на этом турнире мы хотим подтянуть свой уровень и перенять что-то от наших соперников. Конечно же, мы слышали об этом чемпионате. Поэтому наши ожидания очень высоки. Команду Китая представят игроки, которые в свое время играли в лиге страны, а также защищали цвета сборной. А возраст хоккеистов от 30 до 40 лет".

В час дня на большой арене начнется поединок между Россией и сборной Балкан. А главный матч стартует в 7 вечера. Действующий победитель турнира - команда Беларуси - сыграет с бронзовыми призерами прошлогодних соревнований - хоккеистами из Объединенных Арабских Эмиратов. Перед этой встречей пройдет торжественная церемония открытия. И, как нам стало известно, на нее приглашен легендарный Фил Эспозито - лучший бомбардир суперсерии СССР - Канада.

Мохамед аль-Шамси, игрок команды ОАЭ по хоккею: "Все игроки моей команды рады вновь оказаться в Беларуси. Надеемся, что мы выступим не хуже, чем год назад. То, что мы приезжаем в Минск на Рождественский турнир, дает своеобразный толчок развитию хоккея в нашей стране. Очень помогают белорусские тренеры. Сами тренировки стали разнообразнее, другая методика совершенно. Безусловно, наш хоккей прогрессирует с каждым годом".

Матч Беларуси против Объединенных Арабских Эмиратов в записи покажет телеканал "Беларусь 5". Начало приблизительно в 22:20, сразу же после игры молодежного чемпионата мира в Баффало, в которой Беларусь и Дания оспаривают право остаться в элитном дивизионе. Прямая трансляция на первом спортивном канале в 8 вечера.

Кроме Рождественского турнира, на льду "Чижовка-Арены" проходит финальный этап соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. До конца недели подрастающее поколение игроков будет делить спорткомплекс с любителями. Здесь тоже восемь команд. А финал пройдет на Рождество.

К этому моменту на турнире сыграно два матча. "Олимп" - "Принеманские ястребы" 8:0, "Днепр" - "Мираж" - 0:4.