На "Чижовка-Арене" проходит поединок между командой Президента и дружиной из ОАЭ

4 Января 2018 19:04

К этому часу на Рождественском турнире завершились два матча из четырех. Швейцария обыграла Китай 7:4. А особое внимание, как обычно, обращает на себя команда России - один из главных фаворитов. Напомним, наши восточные соседи трижды выигрывали Рождественский турнир. Сегодня в поединке против сборной Балкан они доказали, что и в этот раз способны выйти финал. Победа россиян - 19:1.

Турнир среди подростков и детей "Золотая шайба" на этот раз проводится параллельно с Рождественским турниром. Молодежь имеет возможность своими глазами увидеть игру призеров чемпионатов мира и Олимпиад. Судя по результатам первого дня, фаворитом в старшей группе является минская команда "Грифоны". Сегодня они разгромили "Нефтеград" из Витебской области со счетом 12:3.

А сейчас снова возвращаемся на большую площадку "Чижовка-Арены", где проходит поединок между командой Президента и дружиной из Объединенных Арабских Эмиратов. Идет первый период, счет 0:0 Итоги первого дня турнира подведем в "Панораме".