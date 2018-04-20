На "Чижовка-Арене" начинается второй день главного теннисного противостояния года

22 Апреля 2018 12:03

Женская сборная Беларуси в борьбе за право остаться в Мировой группе Кубка Федерации сражается с командой Словакии. После первого игрового дня счет 1:1.

И на связь со студией выходит наш корреспондент Андрей Козлов (прямое включение).

Да, наши девушки дали возможность сборной Словакии сохранить интригу до второго дня матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису. Но мы знаем, что наша сборная в самый нужный момент способна проявить характер. В эти минуты под сводами "Чижовка-Арены" свой поединок начинает Арина Соболенко.

В соперницах у нее 84-я ракетка мира Анна-Каролина Шмидлова. Для первой ракетки Беларуси, а Арина на сегодня занимает в мировом рейтинге 47-е место, матч важен. Накануне Соболенко выходила на корт вслед за Александрой Саснович (Саша свою встречу выиграла), но увеличить преимущество наша сборная не смогла. Тем не менее встреча Соболенко — Кужмова получилась долгой, непростой для обеих теннисисток. Чтобы определить победителя, пришлось разыграть три сета. 2:6, 6:2, 6:7 — победа спортсменки из Словакии.