На "Чижовка-Арене" через час стартует матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации Беларусь - Словакия

21 Апреля 2018 12:12

Все внимание спортивных болельщиков страны сегодня приковано к "Чижовка-Арене". На корте комплекса через час стартует матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации Беларусь - Словакия. Нашей сборной нужна только победа, ведь в случае успеха белоруски сохранят прописку в элите мирового тенниса. Проигравшая команда опустится в дивизион рангом ниже.

Сейчас рядом со спорткомплексом работает съемочная группа Агентства теленовостей. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Кристина Камыш (прямое включение).

У организаторов все по расписанию. В 12:40 пройдет официальная церемония открытия турнира. Затем запланирована разминка. А первый матч одиночного разряда начнется в час дня. И, как видите, зрители уже идут на большой теннис. Билетов в кассах практически не осталось.

Накануне жребий распределился так, что открывать матчевую встречу будет Александра Саснович. Наша команда таким исходом осталась довольна, ведь когда Саша первой из белорусок выходит на корт, итоговый результат всегда положительный. Саснович будет противостоять Анна Каролина Шмидлова. Белоруска занимает в мировом рейтинге 56-ю строчку. Словачка - 84-я ракетка мира. Со своей соперницей Александра знакома.

После Саснович и Шмидловой на корт выйдут Арина Соболенко (47-й номер рейтинга) и Виктория Кужмова (106-я ракетка мира). На следующий день девушки поменяются соперницами. Ожидается, что в парном поединке нашу страну представят Лидия Морозова и Вера Лапко. У оппоненток заявлен дуэт Яны Чепеловой и Виктории Кужмовой. Отметим, капитаны команд вправе произвести замены за час до игры.

Хочу напомнить, что прямую трансляцию с корта "Чижовка-Арены" будет вести телеканал "Беларусь 5". Болеем за наших спортсменок!