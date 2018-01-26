На чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау сегодня смешанная эстафета

28 Января 2018 09:02

На чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау сегодня в расписании смешанная эстафета. Белорусы выступят под 8-м номером. Первой от нашей сборной на дистанцию отправится Динара Алимбекова. Она передаст эстафету Дарье Юркевич. Из мужчин от нашей команды заявлены Роман Елетнов и Владимир Чепелин. Прямая трансляция гонки на телеканале "Беларусь 5" в 16:55. В 15:00 - старт супермикста.