На аэродроме Боровая определяют лучшие экипажи в упражнении "Навигация"

25 Июля 2018

Пилоты из семи стран мира на аэродроме Боровая продолжают бороться за звание сильнейшей вертолетной команды мира. Сегодня, во второй день планетарного чемпионата по вертолетному спорту, определяют лучшие экипажи в упражнении "Навигация". Это одна из самых сложных частей соревнований: пилоты должны проявить максимальную точность вычислений и прибыть к финишу в определенное время. Длительность маршрута составляет до 90 километров. Пока соревнования продолжаются, в белорусской сборной уже есть одна золотая и одна бронзовая медали. Победным для нас стало упражнение "Параллельная развозка груза".

Завтра экипажи будут соревноваться в "Параллельном слаломе". Участники должны будут пронести емкость с водой по задаваемому маршруту. А в субботу на Боровой состоятся вертолетные гонки - самая зрелищная часть чемпионата.

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