На аэродроме Боровая определяют лучшие экипажи в упражнении "Навигация"

Пилоты из семи стран мира на аэродроме Боровая продолжают бороться за звание сильнейшей вертолетной команды мира. Сегодня, во второй день планетарного чемпионата по вертолетному спорту, определяют лучшие экипажи в упражнении "Навигация". Это одна из самых сложных частей соревнований: пилоты должны проявить максимальную точность вычислений и прибыть к финишу в определенное время. Длительность маршрута составляет до 90 километров. Пока соревнования продолжаются, в белорусской сборной уже есть одна золотая и одна бронзовая медали. Победным для нас стало упражнение "Параллельная развозка груза".

Завтра экипажи будут соревноваться в "Параллельном слаломе". Участники должны будут пронести емкость с водой по задаваемому маршруту. А в субботу на Боровой состоятся вертолетные гонки - самая зрелищная часть чемпионата.