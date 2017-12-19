Мужская сборная Беларуси по плаванию завоевала бронзу на чемпионате Европы

18 Декабря 2017 12:16

Мужская сборная Беларуси по плаванию в составе Павла Санковича, Ильи Шимановича, Евгения Цуркина и Антона Латкина завоевала бронзу в эстафете 4 по 50 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы на короткой воде в Копенгагене. Победу с мировым рекордом праздновали россияне, серебро досталось итальянцам. Напомним, также на европейском первенстве белорусы взяли серебро в смешанной эстафете комплексом.