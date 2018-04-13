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Мужская сборная Беларуси по гандболу узнала своих соперников в квалификации к ЧЕ-2020
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12 Апреля 2018 21:35

Мужская сборная Беларуси по гандболу узнала своих соперников в квалификации к ЧЕ-2020

В оппонентах нашей сборной в группе под номером пять оказались команды Чехии, Боснии и Герцеговины и Финляндии. Первый матч отбора белорусы проведут в октябре этого года, завершится квалификация в июне 2019. Отметим, что напрямую на форум континента отправятся по две сборные из группы. Также к ним добавятся четыре лучшие команды, которые заняли третьи места в своих квартетах. Пропускают отбор хозяева - австрийцы, норвежцы и шведы, а также действующие чемпионы Европы - испанцы.

 
 

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