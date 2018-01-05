Мужская сборная Беларуси по гандболу уступила Польше на международном турнире в Испании

7 Января 2018 12:05

Мужская сборная Беларуси по гандболу минимально уступила Польше на международном турнире в Испании. После первого тайма белорусы вели 15:14, но в итоге викторию 28:27 праздновали поляки. Ранее команда Юрия Шевцова уступила испанцам, сегодня встреча со сборной Аргентины. Турнир в Испании - заключительный этап подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Хорватии с 12 по 28 января.