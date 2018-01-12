14 Января 2018 09:05

Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет второй матч на чемпионате Европы в Хорватии. В соперниках - серебряный призер планетарного первенства по гандболу. После победы в игре с Австрией наша команда попробует развить успех в противостоянии с Норвегией. Напомним, в следующий раунд выйдут три лучшие команды группы, также в нашем квартете французы. Трансляция дуэли белорусов со скандинавами начнется в 22:30 на телеканале "Беларусь 5".