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Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет второй матч на чемпионате Европы
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14 Января 2018 09:05

Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет второй матч на чемпионате Европы

Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет второй матч на чемпионате Европы в Хорватии. В соперниках - серебряный призер планетарного первенства по гандболу. После победы в игре с Австрией наша команда попробует развить успех в противостоянии с Норвегией. Напомним, в следующий раунд выйдут три лучшие команды группы, также в нашем квартете французы. Трансляция дуэли белорусов со скандинавами начнется в 22:30 на телеканале "Беларусь 5".

  

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