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Мужская сборная Беларуси по гандболу матчем с Австрией сегодня стартует на чемпионате Европы в Хорватии
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12 Января 2018 08:10

Мужская сборная Беларуси по гандболу матчем с Австрией сегодня стартует на чемпионате Европы в Хорватии

Чтобы пройти в следующий раунд, нужно занимать как минимум третье место в своем квартете. Также в нашей группе В команды Франции и Норвегии, которых обыграть будет куда сложнее, чем австрийцев. Получится ли набрать столь важные очки в первом противостоянии континентального первенства, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 20:10.

  

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