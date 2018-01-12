Мужская сборная Беларуси по гандболу матчем с Австрией сегодня стартует на чемпионате Европы в Хорватии

12 Января 2018 08:10

Чтобы пройти в следующий раунд, нужно занимать как минимум третье место в своем квартете. Также в нашей группе В команды Франции и Норвегии, которых обыграть будет куда сложнее, чем австрийцев. Получится ли набрать столь важные очки в первом противостоянии континентального первенства, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 20:10.