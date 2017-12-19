Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к чемпионату Европы

19 Декабря 2017 15:19

Мужская сборная Беларуси по гандболу собралась в Стайках, где будет готовиться к чемпионату Европы. Также команда примет участие в двух товарищеских турнирах. 28 и 29 декабря сыграет в польском Гданьске, где соберутся хозяева, Япония и Бахрейн. 4 января белорусы отправятся в Испанию на 43 международный турнир "Мемориал Доминго Барсенаса". Чемпионат Европы же стартует 12 января в Хорватии.