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Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к чемпионату Европы
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19 Декабря 2017 15:19

Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к чемпионату Европы

Мужская сборная Беларуси по гандболу собралась в Стайках, где будет готовиться к чемпионату Европы. Также команда примет участие в двух товарищеских турнирах. 28 и 29 декабря сыграет в польском Гданьске, где соберутся хозяева, Япония и Бахрейн. 4 января белорусы отправятся в Испанию на 43 международный турнир "Мемориал Доминго Барсенаса". Чемпионат Европы же стартует 12 января в Хорватии.

  

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