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Мужская сборная Беларуси - 16-я по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира
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12 Января 2018 19:08

Мужская сборная Беларуси - 16-я по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира

Мужская сборная Беларуси по биатлону стала 16-й по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победили норвежцы, вторые - французы. Третьей стала российская команда. Завтра в программе этапа женская эстафета, в 16:20 - прямая трансляция на "Беларусь 5". 

  

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