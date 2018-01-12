Мужская сборная Беларуси - 16-я по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира

12 Января 2018 19:08

Мужская сборная Беларуси по биатлону стала 16-й по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победили норвежцы, вторые - французы. Третьей стала российская команда. Завтра в программе этапа женская эстафета, в 16:20 - прямая трансляция на "Беларусь 5".