Мундиаль вне шаблонов

Чемпионат мира по футболу в России со старта вышел за рамки спортивных арен, ведь событие это, прежде всего, мультикультурное. Социальные сети во время мундиаля рождают героев, которые, во-первых, живут вне шаблонов, а во-вторых, по популярности соревнуются с самими футболистами.

Как, к примеру, побывать на чемпионате мира, но при этом не выезжать за пределы своей страны? Группа мексиканских болельщиков, которые путешествуют на автобусе, отправились в Россию без своего друга - вето на его путешествие наложила жена. На майке картонного Хавьера (а друзья заранее подготовились) написано: "Моя жена не отпустила меня". Хавьер тут же стал героем для селфи, посетил фан-зону, пользовался повышенным вниманием девушек и поиграл с друзьями в приставку. Говорят, что спутница поклонника футбола уже стала сговорчивее и отпустила-таки в Россию своего возлюбленного.

Кому-то разрешение поехать на чемпионат мира не нужно вовсе. На довоенном тракторе 70-летний немец Губерт Вирт доехал до России вместе со своим питомцем. Причем путешествие займет в общей сложности более месяца. После Москвы он намерен отправиться в Санкт-Петербург на матч плей-офф, но Германия может туда и не попасть. Кстати, маршрут Губерта проходил и через Беларусь. Эти кадры как раз сняты на нашей границе.

Возраст не помеха и для вьетнамца Трана Хопа, который стал самым возрастным болельщиком, получившим специальный паспорт. Ему 95, он, преодолев 10 тысяч километров, приехал в Россию с женой и детьми. А вот самой маленькой болельщице всего месяц, но она уже побывала на крупнейшем футбольном турнире.

Любовь к животным объединяет футболистов непримиримых клубов - "Реала" и "Барселоны". Иско и Пике спасли птенца на "Казань-Арене", и пока пернатого не отправили в безопасное место, игру против Ирана не возобновили.

А сегодня 31 год исполняется Лионелю Месси, который вновь не показывает той игры за сборную, которую мы все привыкли видеть в его исполнении за "Барселону". 1:1 против Исландии, не забитый пенальти Лионелем, разгром от Хорватии, 0:3. Да уж, день рождения действительно грустный праздник. А ведь аргентинские фанаты ради поездки на мундиаль берут кредиты в национальных банках.

Говорят, что хорватам помогла вот эта яма, в которой балканские болельщики фотографировались в Нижнем Новгороде. Ее уже успели назвать "ямой счастья", после чего Хорватия как раз и победила Аргентину. Но дорожники уже успели устранить недоработку.

В плей-офф впервые за 32 года выходит сборная России. В последний раз команде, которая выступала еще под советским флагом, это удалось в 1986 году в Мексике, где важной фигурой был белорусский полузащитник Сергей Алейников. Эксперты уже говорят о том, что Кубок мира поднимет над головой не самый очевидный фаворит.