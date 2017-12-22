22 Декабря 2017 15:16

Пока без победного настроя. Молодежная сборная Беларуси уступает словакам 1:4. Ранее в рамках подготовки к чемпионату мира наши обыграли молодежку Баффало 5:0 и попали под безжалостную команду США 0:14. Белорусы стартуют на планетарном форуме 26 декабря поединком со шведами.