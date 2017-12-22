Молодежная сборная Беларуси по хоккею уступила команде США во втором из трех поединков

21 Декабря 2017 15:18

Молодежная сборная Беларуси по хоккею уступила во втором из трех товарищеских поединков в рамках подготовки к чемпионату мира команде США до 20 лет - 0:14. Этой ночью белорусы сыграют со Словакией. По итогам матчей будет сформирован окончательный состав сборной. Планетарное первенство в Баффало стартует 26 декабря.