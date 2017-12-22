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Молодежная сборная Беларуси по хоккею уступила команде США во втором из трех поединков
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21 Декабря 2017 15:18

Молодежная сборная Беларуси по хоккею уступила команде США во втором из трех поединков

Молодежная сборная Беларуси по хоккею уступила во втором из трех товарищеских поединков в рамках подготовки к чемпионату мира команде США до 20 лет - 0:14. Этой ночью белорусы сыграют со Словакией. По итогам матчей будет сформирован окончательный состав сборной. Планетарное первенство в Баффало стартует 26 декабря.

  

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