Молодежная сборная Беларуси по хоккею терпит второе поражение на чемпионате мира

28 Декабря 2017 12:15

В игре со швейцарцами в третьем периоде белорусы повели, в большинстве отличился Бовбель, но до финальной сирены оппонент забросил две шайбы - 3:2 в пользу Швейцарии. Также за белорусов в первой двадцатиминутке отличился Сушко. После двух туров команда Беларуси на последнем месте группы B. Завтра играем с россиянами.