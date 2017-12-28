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Молодежная сборная Беларуси по хоккею терпит второе поражение на чемпионате мира
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28 Декабря 2017 12:15

Молодежная сборная Беларуси по хоккею терпит второе поражение на чемпионате мира

В игре со швейцарцами в третьем периоде белорусы повели, в большинстве отличился Бовбель, но до финальной сирены оппонент забросил две шайбы - 3:2 в пользу Швейцарии. Также за белорусов в первой двадцатиминутке отличился Сушко. После двух туров команда Беларуси на последнем месте группы B. Завтра играем с россиянами. 
  

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