Молодежная сборная Беларуси по хоккею стартует на чемпионате мира в американском Баффало

26 Декабря 2017 19:20

Первый поединок команда Юрия Файкова проведет против Швеции. Также в квинтете "Би" Швейцария, Россия и Чехия. Стартовое вбрасывание в матче Беларусь - Швеция произойдет в 22:00. Телеканал "Беларусь 5" будет вести прямую трансляцию.