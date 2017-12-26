Спорт
26 Декабря 2017 19:20
Молодежная сборная Беларуси по хоккею стартует на чемпионате мира в американском Баффало
Первый поединок команда Юрия Файкова проведет против Швеции. Также в квинтете "Би" Швейцария, Россия и Чехия. Стартовое вбрасывание в матче Беларусь - Швеция произойдет в 22:00. Телеканал "Беларусь 5" будет вести прямую трансляцию.
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