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Молодежная сборная Беларуси по хоккею стартует на чемпионате мира в американском Баффало
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26 Декабря 2017 19:20

Молодежная сборная Беларуси по хоккею стартует на чемпионате мира в американском Баффало

Первый поединок команда Юрия Файкова проведет против Швеции. Также в квинтете "Би" Швейцария, Россия и Чехия. Стартовое вбрасывание в матче Беларусь - Швеция произойдет в 22:00. Телеканал "Беларусь 5" будет вести прямую трансляцию.

  

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