Главная>>Спорт>>Молодежная сборная Беларуси по хоккею покидает элитный дивизион чемпионата мира
Спорт
RSS
Молодежная сборная Беларуси по хоккею покидает элитный дивизион чемпионата мира
Скачать Поделиться

5 Января 2018 12:15

Молодежная сборная Беларуси по хоккею покидает элитный дивизион чемпионата мира

Белорусы уступили и в повторном матче за выживание датчанам 2:3 в серии буллитов. В третьем периоде команде Юрия Файкова удалось сравнять счет, уступая 0:2. Сушко и Литвинов отличились. Но в серии буллитов удача была на стороне скандинавов. 

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =