Молодежная сборная Беларуси по хоккею покидает элитный дивизион чемпионата мира

5 Января 2018 12:15

Белорусы уступили и в повторном матче за выживание датчанам 2:3 в серии буллитов. В третьем периоде команде Юрия Файкова удалось сравнять счет, уступая 0:2. Сушко и Литвинов отличились. Но в серии буллитов удача была на стороне скандинавов.