Молодежная сборная Беларуси на чемпионате мира уступила Чехии 5:6

31 Декабря 2017 12:21

Молодежная сборная Беларуси на чемпионате мира в Баффало в крайнем матче группового этапа уступила Чехии 5:6. Команда Юрия Файкова заняла последнее место в квинтете В. За сохранение прописки в элитном дивизионе белорусам предстоит встретиться с Данией или Словакией. Игры серии до двух побед пройдут 2, 4 и, если понадобится, 5 января.