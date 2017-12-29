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Молодежная сборная Беларуси на чемпионате мира уступила Чехии 5:6
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31 Декабря 2017 12:21

Молодежная сборная Беларуси на чемпионате мира уступила Чехии 5:6

Молодежная сборная Беларуси на чемпионате мира в Баффало в крайнем матче группового этапа уступила Чехии 5:6. Команда Юрия Файкова заняла последнее место в квинтете В. За сохранение прописки в элитном дивизионе белорусам предстоит встретиться с Данией или Словакией. Игры серии до двух побед пройдут 2, 4 и, если понадобится, 5 января.

  

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