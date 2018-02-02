МОК в ближайшее время озвучит решение по допуску оправданных российских спортсменов на Олимпийские игры

4 Февраля 2018 15:12

В ближайшие два дня будет озвучено решение МОК по допуску оправданных российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане, открытие которых состоится уже 9 февраля. Об этом сегодня заявил глава организации Томас Бах. По его словам, в МОКе ждут мотивировочную часть вердикта Спортивного арбитражного суда, который и вынес оправдательный приговор.