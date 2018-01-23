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МОК не допустил к участию в Олимпиаде российских спортсменов Антона Шипулина и Сергея Устюгова
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23 Января 2018 15:12

МОК не допустил к участию в Олимпиаде российских спортсменов Антона Шипулина и Сергея Устюгова

Вслед за шестикратным олимпийским чемпионом в шорт-треке Виктором Аном Международный олимпийский комитет не допустил к участию в Олимпиаде в Пхенчхане биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Причем, по словам первого вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, эти спортсмены не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда и никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях.

  

Теги: Олимпиада 2018

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