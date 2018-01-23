МОК не допустил к участию в Олимпиаде российских спортсменов Антона Шипулина и Сергея Устюгова

23 Января 2018 15:12

Вслед за шестикратным олимпийским чемпионом в шорт-треке Виктором Аном Международный олимпийский комитет не допустил к участию в Олимпиаде в Пхенчхане биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Причем, по словам первого вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, эти спортсмены не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда и никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях.