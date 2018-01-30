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МОК дал добро. Уле-Эйнар Бьерндален отправится в Пхенчхан в качестве тренера сборной Беларуси
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30 Января 2018 17:03

МОК дал добро. Уле-Эйнар Бьерндален отправится в Пхенчхан в качестве тренера сборной Беларуси

Международный олимпийский комитет по просьбе Белорусской федерации биатлона выдал супругу Дарьи Домрачевой аккредитацию. Напомним, норвежский биатлонист не смог отобраться на седьмую для себя Олимпиаду в качестве спортсмена.

  

Теги: Олимпиада 2018

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