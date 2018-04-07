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Минское "Торпедо" одерживает первую победу в Высшей лиге после возвращения в элиту
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7 Апреля 2018 15:19

Минское "Торпедо" одерживает первую победу в Высшей лиге после возвращения в элиту

Обыграна "Городея" 1:0.

Также сегодня сыграют "Витебск" и "Шахтёр", минское "Динамо" с "Ислочью". Столичную встречу в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Начало в 18 часов.

  

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