Минское "Динамо" откроет год гостевым противостоянием против магнитогорского "Металлурга"

3 Января 2018 07:21

После яркой победы на "Минск-Арене" над лидером сезона "СКА" - сегодня "зубрам" предстоит сразится с четвертой командой Восточной конференции. Напомним, в сентябре дружины друг с другом встречались - тогда белорусы победили 5:3. Сегодняшний матч в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Начало трансляции в 14:55.