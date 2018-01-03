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Минское "Динамо" откроет год гостевым противостоянием против магнитогорского "Металлурга"
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3 Января 2018 07:21

Минское "Динамо" откроет год гостевым противостоянием против магнитогорского "Металлурга"

После яркой победы на "Минск-Арене" над лидером сезона "СКА" - сегодня "зубрам" предстоит сразится с четвертой командой Восточной конференции. Напомним, в сентябре дружины друг с другом встречались - тогда белорусы победили 5:3. Сегодняшний матч в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Начало трансляции в 14:55.

  

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