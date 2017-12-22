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Минское "Динамо" завершает очередную выездную серию в регулярном розыгрыше КХЛ
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25 Декабря 2017 12:17

Минское "Динамо" завершает очередную выездную серию в регулярном розыгрыше КХЛ

В Челябинске "зубры" встретятся с "Трактором". Белорусы идут 10-ми на Западе, оппонент - 6-й на Востоке. Прямую трансляцию встречи в 16:50 начнет "Беларусь 5". А в 19:25 на этом же телеканале - московское дерби. "Динамо" примет ЦСКА.

 

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