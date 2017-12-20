Минское "Динамо" в Санкт-Петербурге победило СКА

20 Декабря 2017 07:18

Минское "Динамо" в Санкт-Петербурге поединком против СКА начало четырехматчевую выездную серию чемпионата КХЛ. В серии буллитов Скилли приносит "Динамо" победу над лучшей командой лиги - 3:2. У минчан в итоге - 55 очков и десятое место в Западной конференции. До зоны плей-офф - шесть баллов. Следующая игра - завтра в Ярославле против "Локомотива". Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 18:50.