Главная>>Спорт>>Минское "Динамо" теряет даже теоретические шансы на выход в плей-офф КХЛ
Спорт
RSS
Минское "Динамо" теряет даже теоретические шансы на выход в плей-офф КХЛ
Скачать Поделиться

23 Января 2018 12:00

Минское "Динамо" теряет даже теоретические шансы на выход в плей-офф КХЛ

Вчера "зубры" дома за полминуты до конца основного времени пропустили от "Адмирала" и уступили 2:3. Команде Горди Дуайера остается провести три поединка. Ближайший - в четверг против "Слована". До восьмого "Спартака" - непреодолимые 12 очков. 
  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 22.01.2018 18:10 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =