Минское "Динамо" теряет даже теоретические шансы на выход в плей-офф КХЛ

23 Января 2018 12:00

Вчера "зубры" дома за полминуты до конца основного времени пропустили от "Адмирала" и уступили 2:3. Команде Горди Дуайера остается провести три поединка. Ближайший - в четверг против "Слована". До восьмого "Спартака" - непреодолимые 12 очков.