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Минское "Динамо" против "Локомотива". Прямая трансляция на "Беларусь 5"
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21 Декабря 2017 15:19

Минское "Динамо" против "Локомотива". Прямая трансляция на "Беларусь 5"

Хоккейное минское "Динамо" сыграет сегодня против "Локомотива" из Ярославля в очередном матче выездной серии регулярки КХЛ. Начало в 7 вечера. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".

  

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