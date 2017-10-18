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Минское "Динамо" разгромило нижегородский "Торпедо" 5:1
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18 Октября 2017 12:15

Минское "Динамо" разгромило нижегородский "Торпедо" 5:1

Разгромом нижегородского "Торпедо" минское "Динамо" завершает домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ - 5:1. МVP матча был признан Хауден, а главный тренер Горди Дуайер отметил Граньяни и отличную связку Кулаков-Шарангович. Следующий поединок "Динамо" проведет 21 октября против "Витязя". 

  

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