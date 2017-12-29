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Минское "Динамо" против СКА в 19:25 на "Беларусь 5"
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29 Декабря 2017 15:18

Минское "Динамо" против СКА в 19:25 на "Беларусь 5"

Не позволить СКА взять реванш за поражение. Минское "Динамо" принимает лидера регулярного сезона КХЛ. 19 декабря в Санкт-Петербурге "зубры" были сильнее в серии буллитов 2:1. Получится ли отобрать у "армейцев" очки и сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 19:25.

  

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