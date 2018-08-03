Минское "Динамо" побеждает словацкий ДАК 7:2

3 Августа 2018

Минское "Динамо" уничтожает словацкий ДАК 7:2 и теперь сразится с российским "Зенитом". 

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