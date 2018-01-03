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Минское "Динамо" побеждает магнитогорский "Металлург"
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3 Января 2018 19:01

Минское "Динамо" побеждает магнитогорский "Металлург"

Очередная сенсация в Континентальной хоккейной лиге. И вновь от минского "Динамо". Сегодня "зубры" вслед за победой над СКА победили еще одного триумфатора Кубка Гагарина - магнитогорский "Металлург". Итог сегодняшней встречи 2:1. Важно и то, что "Динамо" нивелирует отрыв от зоны плей-офф. До "Спартака", который занимает 8-ую позицию, белорусы отстают на четыре балла. Однако у москвичей игра в запасе.

5 января "Динамо" играет в гостях с "Автомобилистом", а затем вернется домой.

  

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