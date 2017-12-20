Минское "Динамо" обыгрывает СКА

20 Декабря 2017 12:14

Сенсация в Санкт-Петербурге. Минское "Динамо" обыгрывает самую богатую команду Континентальной хоккейной лиги - СКА. Дубль Ковальчука не помог хозяевам. Шайбы Скилли и Коробова, а также удачные броски Степанова и все того же Скилли принесли “Динамо” викторию 3:2 в серии буллитов.

В таблице Западной конференции "Динамо" на десятом месте. До зоны плей-офф шесть баллов. Завтра выездная серия продолжится в Ярославле. Прямая трансляция встречи с "Локомотивом" в 18:50 на "Беларусь 5".