Главная>>Спорт>>Минское "Динамо" обыгрывает СКА
Спорт
RSS
Минское "Динамо" обыгрывает СКА
Скачать Поделиться

20 Декабря 2017 12:14

Минское "Динамо" обыгрывает СКА

Сенсация в Санкт-Петербурге. Минское "Динамо" обыгрывает самую богатую команду Континентальной хоккейной лиги - СКА. Дубль Ковальчука не помог хозяевам. Шайбы Скилли и Коробова, а также удачные броски Степанова и все того же Скилли принесли “Динамо” викторию 3:2 в серии буллитов.

В таблице Западной конференции "Динамо" на десятом месте. До зоны плей-офф шесть баллов. Завтра выездная серия продолжится в Ярославле. Прямая трансляция встречи с "Локомотивом" в 18:50 на "Беларусь 5"

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 18.12.2017 18:03 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =