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Минское "Динамо" обыграло "Нефтехимик" 3:1
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14 Октября 2017 12:18

Минское "Динамо" обыграло "Нефтехимик" 3:1

Отличная игра и отличные три очка. Так резюмировал волевую победу в очередном матче КХЛ главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер. Накануне "зубры" обыграли "Нефтехимик" 3:1. Голы Хаудена, Когалева и Шаранговича.

"Динамо" поднимается на 9-е место Западной конференции. В активе 28 баллов. В воскресенье поединок против "Сочи" начнется в 17:00. Команда Сергея Зубова на 7-й строке Запада.

  

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