21 Января 2018 21:29

Еще одной победой запомнится эта неделя. Минское "Динамо" нанесло поражение "Динамо" рижскому, а официальные лица говорят о том, что совместный чемпионат мира Беларусь и Латвия спустя три года проведут не менее зрелищно. В Риге состоялся уникальный матч в рамках Континентальной хоккейной лиги, специально для которого установили временную конструкцию, вместившую в себя свыше 10 000 зрителей.

Особенность игры в том, что команды играют под открытым небом, а трибуны вплотную находятся с ледовым покрытием. Минск - Рига: через три года мы вместе, а кто же сильнее сейчас? Репортаж из латвийской столицы Андрея Козлова.

Завершается игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Минское "Динамо" уступает китайскому клубу "Куньлунь". Шансы на плей-офф не потеряны, однако начинают становиться призрачными. Сразу после игры команда отправляется в аэропорт - впереди событие, которое станет центральным в КХЛ.

Внушительный болельщицкий десант по тому же маршруту следует спустя сутки - поддержка нашему клубу будет обеспечена.

Более месяца назад в столице Латвии на базе обычной средней школы стали собирать уникальную конструкцию, чтобы провести матч, который называют классикой хоккея. Ведь когда вид спорта зарождался, то не было ни комфортных ледовых арен, ни кресел на трибунах. Все происходило в более скромных условиях. Хоккеисты "Динамо" Минска и Риги так и сыграют - прямо на школьной площадке.

Автобус с нашими игроками приезжает за час до игры, хоккеисты размещаются вот в таких боксах. В это же время арена заполняется. Ожидалось около 8000 зрителей - итоговый протокол зафиксировал 10 500.

Прямо по таким коридорам хоккеисты минского "Динамо" идут на лед.

В то же время главный тренер "зубров" Горди Дуайер пытается скрывать напряжение, ведь, кроме турнирных задач, впереди большое шоу.

Сюжет самой игры под стать тому, что происходит на трибунах и вокруг них. Мы уступаем 0:2, но еще в дополнительное время побеждаем. Для тех, кто приехал на такой исторический для нашего клуба матч, день, безусловно, особенный.

Уникальность подобных матчей в нюансах. Например, в одежде. Игра пусть и динамичная, однако требует наличия термобелья.

С коллегой Кристиной Камыш нам удалось пробраться в самые интересные закулисные точки, как на трибунах и вокруг арены, так и в максимальной близости рядом с командой. Все подробности этого путешествия можно увидеть во вторник после "Панорамы": смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей "Между нами тает лед".

Возле арены встречаем мэра Риги Нила Ушакова. Совместный для наших стран чемпионат мира по хоккею - 2021 после такого праздника под открытым небом, не сомневаемся, получится.