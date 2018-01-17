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Минское "Динамо" на своей площадке уступает хабаровскому "Амуру" 0:2
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17 Января 2018 12:18

Минское "Динамо" на своей площадке уступает хабаровскому "Амуру" 0:2

Плей-офф все дальше. Минское "Динамо" на своей площадке уступает хабаровскому "Амуру" 0:2. В таблице Запада "зубры" по-прежнему десятые. Отставание от идущего восьмым "Спартака" 11 очков. Следующий матч в четверг на "Минск-Арене" против "Куньлуня". 

  

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