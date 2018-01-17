17 Января 2018 12:18

Плей-офф все дальше. Минское "Динамо" на своей площадке уступает хабаровскому "Амуру" 0:2. В таблице Запада "зубры" по-прежнему десятые. Отставание от идущего восьмым "Спартака" 11 очков. Следующий матч в четверг на "Минск-Арене" против "Куньлуня".