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13 Октября 2017

Минское "Динамо" дома примет "Нефтехимик" из Нижнекамска на "Беларусь 5" в 19:25

Букмекеры в этом противостоянии отдают небольшое предпочтение "зубрам". По очным встречам, преимущество у соперников. Прямая трансляция матча на "Беларусь 5" в 19:25.

  

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