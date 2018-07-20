Организаторы Минского полумарафона замахнулись на 35 000 участников. Не случайно такой номер и получил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Готовиться к забегу уже начала и звездная команда "Дрим Тим", куда входят не только известные белорусские спортсмены, но и бизнесмены, чиновники и звезды шоу-бизнеса.

Минский полумарафон пройдет 9 сентября. Каждый участник сможет выбрать подходящую дистанцию - пять с половиной, 10 километров - или собственно выйти на старт полумарафона. К слову, на данный момент на 21 километр зарегистрировалось участников уже вдвое больше, чем в прошлом году.