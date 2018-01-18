Минские "Цмокі" уступают черногорскому "Морнару"

18 Января 2018 12:12

Третий матч не в нашу пользу. Минские "Цмокі" вновь уступают в основном раунде Кубка ФИБА. В гостях с черногорским "Морнаром" поражение, 76:83. Не помогли добиться результаты и перемены в стартовой пятерке, которые произвел Александр Крутиков. В своем квартете белорусы пока последние. 24 января - выездной матч против датского "Баккен Беарз".