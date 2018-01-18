Спорт
18 Января 2018 12:12
Минские "Цмокі" уступают черногорскому "Морнару"
Третий матч не в нашу пользу. Минские "Цмокі" вновь уступают в основном раунде Кубка ФИБА. В гостях с черногорским "Морнаром" поражение, 76:83. Не помогли добиться результаты и перемены в стартовой пятерке, которые произвел Александр Крутиков. В своем квартете белорусы пока последние. 24 января - выездной матч против датского "Баккен Беарз".
Другие новости
18.01.2018 19:06 / Спорт Дарья Домрачева заняла четвертое место в спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
18.01.2018 19:00 / Спорт Сборная Беларуси по футболу занимает 93 место в обновленном рейтинге ФИФА
18.01.2018 18:03 / Спорт Впервые в Беларуси чемпионат по шахматам проходит в Национальном историческом музее
18.01.2018 17:05 / Спорт Прямую трансляцию гонки из итальянского Антхольца смотрите сейчас на "Беларусь 5"
18.01.2018 15:26 / Спорт В эти дни Минск принимает этап Кубка мира по зимнему плаванию
18.01.2018 15:15 / Спорт Сергей Вязович на 11-м этапе ралли-марафона "Дакар" занял 1 место
18.01.2018 15:13 / Спорт Главный тренер ХК "Динамо-Молодечно" отметил, что команда наиграла на победу своей атакой
18.01.2018 12:14 / Спорт "Юность" проиграла солигорскому "Шахтеру"
18.01.2018 12:10 / Спорт Впервые чемпионат Беларуси по шахматам прошел в Национальном историческом музее
18.01.2018 07:03 / Спорт В итальянском Антхольце начнется 6-й этап Кубка мира
18.01.2018 07:00 / Спорт Победа и путевка в третий круг
17.01.2018 21:21 / Спорт Для активных спортивных выходных все готово
17.01.2018 21:03 / Спорт "Олимпийская виза". О бюджете Олимпиады, ценах на билеты, южнокорейской валюте
17.01.2018 19:08 / Спорт В центре столицы прямо во льду на Свислочи появился спортивный бассейн
17.01.2018 18:59 / Спорт С 19 по 21 января на столичном велодроме пройдет этап Кубка мира по велоспорту на треке
17.01.2018 15:23 / Спорт Открыли сезон лыжных гонок на лыжероллерной трассе в Веснянке
17.01.2018 15:17 / Спорт В чемпионате Беларуси по хоккею сегодня пройдут четыре поединка
17.01.2018 15:15 / Спорт Арина Соболенко в паре с россиянкой проиграли в первом круге Australian Open