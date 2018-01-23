Минская "Юность" сыграет с "Гомелем". Трансляция в 18:55 на "Беларусь 5"

23 Января 2018 07:10

Минская "Юность" вернулась на вершину чемпионата Беларуси по хоккею. Сегодня нужно закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. Вечером команда на льду "Чижовка-Арены" принимает "Гомель". На 2 балла минчане опережают вторую команду - солигорский "Шахтер", плюс имеют игру в запасе. А "горняки" в Молодечно сыграют с местным "Динамо". Прямая трансляция встречи "Юность" - "Гомель" начнется в 18:55 на телеканале "Беларусь 5".