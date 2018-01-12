Минская "Юность" будет противостоять британскому "Шеффилду в 19:00 на "Беларусь 5"

13 Января 2018 09:07

Приблизиться еще на шаг к 3-му Континентальному кубку в истории! Минская "Юность" сегодня проведет второй матч суперфинала турнира. После победы над итальянским "Риттеном" - 2:1, команда Михаила Захарова будет противостоять британскому "Шеффилду". Отметим, что вход на трибуны "Чижовка-Арены" бесплатный. Встреча начнется в 19:00. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".