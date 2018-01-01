2 Января 2018 15:00

Минск встречает первых участников XIV Рождественского любительского турнира по хоккею на приз Президента Беларуси. Сегодня прилетела сборная Объединенных Арабских Эмиратов. Именно с ней наша команда проведет первую встречу в группе A. Отметим, год назад сборная ОАЭ взяла бронзу соревнований, поэтому о Минске у нее остались только положительные впечатления.

Саид аль-Нуэйми, нападающий команды ОАЭ по хоккею: "Надеемся, что в этот раз получится выиграть турнир. Я очень воодушевлен этим турниром, очень рад снова находиться здесь в четвертый раз. Это замечательные соревнования, нам приятно играть на таком уровне. Ведь приезжает много и бывших профессионалов. Для нас это большой опыт".

Халед аль-Кубаиси, менеджер команды ОАЭ по хоккею: "На самом деле нам очень интересно участвовать в этом турнире. А третье место в прошлом году - это большое достижение для нашей команды, для нашей страны. Мы чувствуем поддержку, которую оказывает белорусская сторона развитию в целом хоккея в Объединенных Арабских Эмиратах, поддержку нашей команде. Нам очень приятно. Мы и в будущем планируем участвовать в этом турнире".

Итак, Рождественский турнир стартует 4 января. Откроют соревнования дебютанты - хоккеисты из Китая встречей со швейцарцами на малой площадке "Чижовка-Арены". А в 19 часов на льду большой площадки сборная Беларуси сыграет с командой ОАЭ. В 21:55 эту встречу в записи покажет телеканал "Беларусь 5". В группе В сборная Балкан будет противостоять россиянам, а шведы - чехам. Финал по традиции состоится 7 января.