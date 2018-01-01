2 Января 2018 15:00
Минск встречает первых участников XIV Рождественского любительского турнира по хоккею
Минск встречает первых участников XIV Рождественского любительского турнира по хоккею на приз Президента Беларуси. Сегодня прилетела сборная Объединенных Арабских Эмиратов. Именно с ней наша команда проведет первую встречу в группе A. Отметим, год назад сборная ОАЭ взяла бронзу соревнований, поэтому о Минске у нее остались только положительные впечатления.
Саид аль-Нуэйми, нападающий команды ОАЭ по хоккею: "Надеемся, что в этот раз получится выиграть турнир. Я очень воодушевлен этим турниром, очень рад снова находиться здесь в четвертый раз. Это замечательные соревнования, нам приятно играть на таком уровне. Ведь приезжает много и бывших профессионалов. Для нас это большой опыт".
Халед аль-Кубаиси, менеджер команды ОАЭ по хоккею: "На самом деле нам очень интересно участвовать в этом турнире. А третье место в прошлом году - это большое достижение для нашей команды, для нашей страны. Мы чувствуем поддержку, которую оказывает белорусская сторона развитию в целом хоккея в Объединенных Арабских Эмиратах, поддержку нашей команде. Нам очень приятно. Мы и в будущем планируем участвовать в этом турнире".
Итак, Рождественский турнир стартует 4 января. Откроют соревнования дебютанты - хоккеисты из Китая встречей со швейцарцами на малой площадке "Чижовка-Арены". А в 19 часов на льду большой площадки сборная Беларуси сыграет с командой ОАЭ. В 21:55 эту встречу в записи покажет телеканал "Беларусь 5". В группе В сборная Балкан будет противостоять россиянам, а шведы - чехам. Финал по традиции состоится 7 января.