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Мини-футбольный клуб "Столица" в стартовом матче основного раунда Кубка УЕФА одерживает победу
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12 Октября 2017 12:15

Мини-футбольный клуб "Столица" в стартовом матче основного раунда Кубка УЕФА одерживает победу

Столичный характер. Мини-футбольный клуб "Столица" в стартовом матче основного раунда Кубка УЕФА одерживает сверхволевую победу. Уступая 1:3, белорусы за последние пять минут игры забивают четыре мяча в ворота московского "Динамо". Итог 5:3. Сегодня матч против итальянской "Прескары", трансляция на "Беларусь 5" в 20:25.  

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