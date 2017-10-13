Мини-футбольный клуб "Столица" пробился в элитный раунд Кубка УЕФА

14 Октября 2017 14:55

Место в числе 16 сильнейших команд Европы минчане гарантировали себе досрочно. Сейчас в игре с казахстанским "Кайратом" определяют победителя первой группы. Подробности - в программе "День спорта" сегодня и в "Арене" в понедельник.