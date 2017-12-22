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"Минчанка" второй год подряд выиграла Кубок Беларуси по волейболу
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25 Декабря 2017 12:21

"Минчанка" второй год подряд выиграла Кубок Беларуси по волейболу

В финальном поединке "столичные" не оставили шансов мозырской команде "Жемчужина Полесья" - 3:0. Третье место за брестским коллективом "Прибужье", обыгравшим 3:1 "Коммунальник ГрГУ".

  

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