"Минчанка" в гостях уступила французскому клубу "Безье"

25 Января 2018 12:25

Уступаем в первой игре, однако надежда на выход в четвертьфинал Кубка ЕКВ остается. "Минчанка" в гостях не смогла дожать французский клуб "Безье" в первой игре 1/8, уступив на тай-брейке 2:3. Ответная встреча на площадке спорткомплекса "Уручье" состоится 7 февраля.