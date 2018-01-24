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"Минчанка" в гостях уступила французскому клубу "Безье"
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25 Января 2018 12:25

"Минчанка" в гостях уступила французскому клубу "Безье"

Уступаем в первой игре, однако надежда на выход в четвертьфинал Кубка ЕКВ остается. "Минчанка" в гостях не смогла дожать французский клуб "Безье" в первой игре 1/8, уступив на тай-брейке 2:3. Ответная встреча на площадке спорткомплекса "Уручье" состоится 7 февраля.

  

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