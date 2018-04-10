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"Минчанка" - с серебром европейского турнира
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10 Апреля 2018 21:36

"Минчанка" - с серебром европейского турнира1

Белорусские волейболистки мечтали триумфально завершить выступление в Кубке ЕКВ - втором по значимости клубном соревновании континента.

Но турецкий суперклуб "Эджзаджибаши" совладал с дерзкими и целеустремленными волейболистками Виктора Гончарова. Сегодня в ответной встрече белоруски уступили именитым соперницам в трех партиях с одинаковым счетом 17:25. В Минске неделю назад наша команда проиграла 1:3. Тем не менее, этот результат - лучший для белорусского волейбола за последние 30 лет, и девушки заслуживают не только медалей турнира, но и народной любви. Двукратный же победитель клубного чемпионата мира и триумфатор Лиги чемпионов 2014-2015 годов - "Эджзаджибаши" - добавляет в свою коллекцию и Кубок ЕКВ. Этот трофей турецкая команда завоевала впервые.

  

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